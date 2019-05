Niklas Stark von Hertha BSC darf sich weiter berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Einsatz für die deutsche A-Nationalmannschaft machen: Nachdem der 24-Jährige im März erstmals von Joachim Löw ins DFB-Team berufen wurde, bei den Spielen gegen Serbien und in den Niederlanden allerdings nicht eingesetzt wurde, nominierte der Bundestrainer den Defensivspieler von Hertha BSC am Mittwoch (22.05.19) erneut.

Somit zählt Stark zum deutschen Aufgebot, das in der laufenden EM-Qualifikation am 8. Juni in Borisov auf Weißrussland trifft und am 11. Juni in Mainz die estländische Auswahl empfängt.