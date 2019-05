Bild: imago/Contrast

Was nicht heißt, dass die Fans der Eisernen auf Spektakel gänzlich verzichten müssen, ganz im Gegenteil. Beispiel: 90 Minuten steht es am 7. Spieltag gegen Holstein Kiel 0:0, ehe es zum Finale furioso An der Alten Försterei kommt. 2:0 gewinnt Union am Ende. Und on top gibt's ein echtes Fußball-Märchen. Das zweite Tor macht Sebastian Polter, der nach langer Verletzung erstmals wieder als Joker mitmischen kann. Und wie: Sein Fallrückzieher wird später zum "Tor des Monats" gewählt. "Ich konnte in dem Moment kaum atmen", sagte der Torschütze nach der Partie. "Sieben Monate harte Arbeit haben sich gelohnt." Emotionen pur.