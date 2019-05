Rudelgucken beim großen Showdown: Union Berlin veranstaltet am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison ein Public Viewing. Die Partie beim VfL Bochum (19.5., 15:30 Uhr) wird live An der Alten Försterei übertragen, das teilte der Verein am Dienstag auf seiner Homepage mit [fc-union-berlin.de]. Die Köpenicker haben mit einem Sieg - wenn der SC Paderborn zeitgleich nicht bei Dynamo Dresden gewinnt - die Chance, den direkten Aufstieg in die Bundesliga zu feiern.