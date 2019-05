Der 1. FC Union hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Julius Kade bekannt gegeben. Kade kommt vom Stadtrivalen Hertha BSC und erhält einen Zweijahresvertrag. "Mit Julius konnten wir uns einen jungen Spieler mit immensem Potential sichern", so der Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert. "Ich bin überzeugt davon, dass er uns in Zukunft mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zug zum Tor eine große Hilfe sein kann."

Der 20 Jahre alte Kade trägt in Zukunft also rot-weiß statt blau-weiß. Er gilt als Perspektivspieler, hat sämtliche Jugendmannschaften der Hertha durchlaufen und glänzte besonders im Trikot der U19. In seinen 39 Einsätzen schoss er 19 Tore und bereitete sieben weitere vor. "Als gebürtiger Berliner habe ich Unions Entwicklung immer mitverfolgt. Jetzt selber das rot-weiße Trikot zu tragen, macht mich sehr stolz", sagt er über seinen Wechsel.