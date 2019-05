Die Füchse Berlin haben knapp gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Das Team von Velimir Petkovic setzte sich am Sonntagnachmittag mit 34:33 gegen die Südwestdeutschen durch. Lange Zeit führten die Berliner deutlich gegen den Tabellendritten, erst im letzten Spielabschnitt wurde die Begegnung nochmal spannend. Durch den Sieg sicherten sich die Berliner wichtige Punkte im Kampf um die europäischen Plätze. Zwei Spieltag vor dem Ende der Saison stehen die Füchse auf dem fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme am EHF-Pokal berechtigt.

Zu Beginn war es ein enges Spiel zwischen den Füchsen Berlin und dem Tabellendritten, den Rhein-Neckar Löwen. Beide Mannschaften standen in der Defensive gut und auch die Torhüter auf beiden Seiten begannen stark. Silvio Heinevetter im Tor der Berliner und Mikael Appelgren im Gehäuse der Löwen sorgten dafür, dass sich keine Mannschaft in der Anfangsphase absetzen konnte. Die Füchse starteten zu behäbig, verzögerten ihre Angriffe zu oft und waren daher in der ersten Viertelstunde durchschaubar.

Danach wurde die Mannschaft von Velimir Petkovic aber immer besser und setzte sich erstmals mit fünf Treffern ab. Silvio Heinevetter hielt weiter stark und die Berliner veredelten ihre Angriffe effektiv. Bis zur Halbzeit gelang es den Füchsen sogar noch, den Vorsprung weiter auszubauen: Dank einer guten Leistung gingen die Berliner vor 9.000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle mit einer deutlichen 20:14-Führung in die Pause.