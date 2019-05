Bild: imago images / Beautiful Sports

Rückschlag im Kampf um internationale Plätze - Füchse verlieren Verfolger-Duell beim Bergischen HC

02.05.19 | 21:27

Die Füchse Berlin mussten in der Handball-Bundesliga einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen. Das Team von Trainer Velimir Petkovic unterlag am Donnerstagabend dem Bergischen HC mit 26:28 (12:14) und fiel damit auf den siebten Tabellenplatz zurück. Saisonziel der Berliner ist aber der fünfte Rang, der zur Teilnahme am internationalen EHF-Cup berechtigt.



Füchse scheitern mehrfach bei Siebenmetern

Die Füchse erwischten einen guten Start und lagen schnell mit 2:0 in Führung. Stabil in der Defensive und mit einigen starken Paraden von Silvio Heinevetter hielten sie den Vorsprung bis zur Mitte der ersten Halbzeit. Dann aber häuften sich vor allem in der Offensive die Fehler. Gleich drei Siebenmeter ließen die Füchse ungenutzt. Der Bergische HC kam zu leichten Toren und führte plötzlich mit 13:10.



Saison ist ein "auf und ab"

Nach der Pause machte der Aufsteiger da weiter, wo er aufgehört hatte. Mit einem 6:2-Lauf zogen die Gastgeber auf 20:12 davon. Die Hauptstädter wurden vor allem von Torhüter Christopher Rudeck zur Verzweiflung gebracht. Zwar kamen die Füchse nach einer zwischenzeitlichen Aufholjagd noch einmal heran, konnten das Spiel in den letzten Minuten aber nicht mehr drehen. "Vielleicht fehlen am Ende ein paar Kräfte", analysierte Paul Drux nach dem Spiel bei Sky. "Wir verlieren dieses Jahr Spiele, die wir in den letzten Jahren immer gewonnen haben. Es ist ein Auf und Ab. Wir müssen uns für die nächsten Wochen jetzt erneut wachrütteln, um noch wichtige Punkte einzusammeln." Die nächste Chance bietet sich schon am Sonntag, dann sind die Füchse in Minden zu Gast.