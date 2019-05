32:20-Erfolg in der Handball-Bundesliga

Im Kampf um einen Europapokalplatz haben die Füchse Berlin am Sonntagabend einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den Tabellenletzten Eulen Ludwigsburg gewannen die Berliner deutlich mit 32:20 (17:11) und verbesserten sich in der Tabelle auf den sechsten Platz. Bester Werfer war Hans Lindberg mit neun Treffern.

Weil die Abwehr der Ludwigshafener die Gastgeber kaum in den Griff bekam, trafen in der ersten Halbzeit elf verschiedene Füchse-Spieler.

Knapp 7.500 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle sahen zunächst einen ausgeglichenen Beginn. Doch das Team von Trainer Velimir Petkovic konnte von seiner kompakten Abwehr und dem stark aufgelegten Torwart Silvio Heinevetter profitieren: Immer wieder kamen sie zu schnellen Tempogegenstößen und setzten sich Mitte der ersten Halbzeit auf 12:5 ab.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Füchse dank des komfortablen Vorsprungs einen Gang zurückschalten. Trainer Petkovic wechselte fleißig durch und der Vorsprung der Berliner wuchs weiter an.

Am 26. Mai empfangen die Füchse im drittletzten Spiel der Bundesliga-Saison die Rhein-Neckar Löwen zu Hause. Bereits am kommenden Freitag bestreiten sie das Halbfinale im EHF-Pokal gegen den FC Porto in Kiel.