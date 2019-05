Bild: imago/Eibner

28:27-Sieg in Minden - Füchse Berlin gewinnen in letzter Minute

05.05.19 | 18:53

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren und beim TSV GWD Minden mit 28:27 (12:14) gewonnen. Bedanken konnten sie sich dafür vor allem bei ihrem überragenden Torhüter Silvio Heinevetter und ihrem besten Werfer Jacob Holm. Der Däne war es auch, der erst 15 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielte und die Hoffnungen auf einen Europapokalplatz bei den Berlinern aufrecht erhielt. Zwar bleiben die Hauptstädter nach dem zweiten Sieg infolge in der Tabelle weiterhin auf dem siebten Platz, der nicht für das internationale Geschäft reicht, haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf den fünften Rang - der sicher zur Teilnahme am EHF-Cup berechtigt.



Stark angefangen, stark nachgelassen

Die Füchse präsentierten sich anfangs selbstbewusst, verwandelten vor allem in der Offensive die sich bietenden Chancen. So war es wenig verwunderlich, dass das Team von Trainer Velimir Petkovic gegen den Tabellenelften nach einer Viertelstunde mit 7:5 in Führung lag. Doch irgendwie riss der spielerische Faden im Anschluss und die Gäste gaben die Spielkontrolle an die Gastgeber ab. Mit Unkonzentriertheiten in der Verteidigung luden die Berliner Minden zu Torchancen ein - und alles konnte dann auch Keeper Heinevetter nicht entschärfen. So ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause.

Ohne Drama geht nicht