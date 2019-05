"Für mich als gebürtigen Berliner, der für Hertha BSC gespielt hat und seit Jahren für diesen Club als Trainer tätig ist, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Hertha BSC ist für mich nie ein gewöhnlicher Arbeitgeber gewesen. Hertha BSC ist meine Passion und meine große Leidenschaft", freute sich Covic am Sonntag via Homepage des Vereins.

Der Kroate spielte vier Jahre lang (1996-2000) für Hertha BSC. In seiner ersten Saison für die Blau-Weißen durfte der 43-Jährige 28 Mal in der Zweiten Bundesliga auflaufen und schaffte den Aufstieg in die Erste Bundesliga. Am ersten Spieltag der Saison 1997/98 schoss Covic gegen Borussia Dortmund den 1:1-Ausgleich für Hertha und damit das erste Tor in der neuen erstklassigen Spielzeit. Als rechter Mittelfeldspieler stand er damals zusammen mit Stürmer Michael Preetz auf dem Platz – in Zukunft finden sich beide als Cheftrainer und Manager an der Seitenlinie wieder zusammen.

Im Sommer 2000 wechselte Covic nach Bochum, da er in Berlin nur wenig eingesetzt wurde. Als er auch dort nur eine Reservistenrolle spielte, ging der Kroate anschließend zum Zweitligisten 1. FC Saarbrücken. Wieder eine Saison später kehrte Covic in seine Geburtsstadt Berlin zurück und schloss sich der Zweiten Mannschaft von Hertha BSC in der Regionalliga Nord an. Während seiner siebenjährigen Zeit bei den Hertha-Amateuren lief der Mittelfeldspieler sogar noch einmal bei der ersten Mannschaft auf. Am 17. Februar zwang ein Personalnotstand den damaligen Trainer Falko Götz dazu, gegen Mainz 05 auf den Spieler aus der Zweiten Mannschaft zurück zu greifen.