Hertha BSC geht auf Fans ein und spielt in Traditionsfarben

Auf Wunsch der Fans wird Hertha BSC am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen in einem Sondertrikot in den Traditionsfarben auflaufen. Ursprünglich war für den Spieltag, der unter dem Motto Vielfalt steht, ein spezielles weißes Trikot mit einem regenbogenfarbenen Streifen geplant.

"Im Rahmen der laufenden Mediation teilten die Vertreter der Fanszene dem Verein mit, dass man sich gemeinsam für Vielfalt und Toleranz einsetzen kann, ohne das klassische Heimtrikot" abzuändern, erklärte der Verein.