Wieder zu Hause angekommen, wird man natürlich die Fotos jener ersten Tage zeigen. Was aber überwiegt, sind Frust und das Gefühl: Es hätte doch so schon werden können.

Nehmen wir an, Herthas Saison wäre eine dreiwöchige Mittelmeerreise. Gleich zu Beginn: zwei Tage wie aus dem schönsten Katalog. Traumwetter, Meersalz auf der Haut, ausgelassene Nächte – Lebensfreude und Leichtigkeit aus jeder Pore. Dann der Umbruch: gut zweieinhalb Wochen Schlechtwetterfront, ein feierwütiger Abi-Jahrgang bevölkert plötzlich die Etage, Schimmel im Zimmer. Zumindest am Rückreisetag schien dann noch einmal die Sonne, der Heimflug verlief ohne Turbulenzen und mit pünktlicher Landung.

Spielgestalter Ondrej Duda ließ in seinem dritten Hertha-Jahr den Knoten platzen und war mit sechs Toren aus den ersten acht Spielen einer der Top-Torjäger der jungen Saison. Und mit dem Nobody Javairo Dilrosun, der für 230.000 Euro aus der zweiten Mannschaft von Manchester City kam, hatte Hertha nun einen schnellen, trickreichen Außenspieler wie seit Jahren nicht.

"Wir haben dann eine Wanderung unternommen, bei der es erstmal bergab ging", sagt Neu-Nationalspieler Niklas Stark. Hertha sollte sechs Ligaspiele in Serie ohne Sieg bleiben. Teils mit starken Leistungen (wie beim 2:2 in Dortmund), teils desolat (wie beim 1:4 bei Aufsteiger Düsseldorf).

Zur Winterpause stand Hertha auf dem achten Tabellenplatz, mit 24 Punkten. Es fehlte nicht nur die Leichtigkeit der ersten Spiele, sondern auch das Stammpersonal. Mittelfeldhirn Marko Grujic, vom FC Liverpool ausgeliehen, verpasste in der gesamten Saison zwölf Spiele wegen eines maladen Sprunggelenks, nur zwei dieser Spiele konnte Hertha gewinnen. Auch die etatmäßige Innenverteidigung, Stark und Rekik, fehlte fast ein Saisondrittel verletzt, bei Flügelflitzer Dilrosun war es eine halbe Saison. "Die Verletzungen von Stammspielern haben uns aus der Bahn geworfen", so Maximilian Mittelstädt.

Wie in jedem Jahr träumte Hertha vom Pokalfinale im eigenen Stadion. Ein Los versetzte diesem Traum einen Dämpfer: Im Achtelfinale musste Hertha gegen Rekordpokalsieger Bayern München antreten. Wie schon in der Liga taten die Berliner das mutig gegen übermächtige Bayern – am Ende gewannen die Münchner mit 3:2 nach Verlängerung. Mit dem ausverkauften Olympiastadion nahm Hertha so viel Geld durch Eintrittskarten ein wie seit langer Zeit nicht mehr: Rund 2,5 Millionen Euro blieben hängen, wie Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller verriet.

Auch sportlich konnte Hertha kurz vom berauschen Pokalspiel profitieren: In der Liga gewannen die Berliner drei Tage später mit 3:0 bei Borussia Mönchengladbach, die bis dahin zwölf Heimspiele in Serie gewonnen hatten. "Wir hatten in dieser Saison viele Highlights, der Auswärtssieg in Gladbach ist definitiv eins davon", so Abwehrspieler Niklas Stark. Hertha nahm zu diesem Zeitpunkt, dem 21. Spieltag, noch Kurs auf das internationale Geschäft.