Hertha-Torwart Rune Jarstein hat sich wie geplant einer Operation am Knie unterzogen und will pünktlich nach der Sommerpause ins Training zurückkehren. Bei dem 34 Jahre alten Norweger wurde am Mittwoch ein minimalinvasiver Eingriff vorgenommen, wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. "Die OP lief gut und ohne Komplikationen. Passend zum Start der Vorbereitung werde ich wieder auf dem Rasen stehen", sagte Stammkeeper Jarstein.

Jarstein ist nach Mathew Leckie, Niklas Stark, Arne Maier, Vladimir Darida und Palko Dardai der sechste Profi, der Chefcoach Pal Dardai zum Ende der Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Der scheidende Trainer muss somit in den verbleibenden Spielen in Augsburg und am letzten Spieltag gegen Leverkusen eine Alternative für den Kasten finden.