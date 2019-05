Hertha BSC und die Frage nach der zukünftigen Spielstätte hält seit Monaten Fans, Verein und Politik in Atem. Nachdem die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 Anfang April dem favorisierten Standort Herthas für einen Neubau, dem Olympiapark, einen Riegel vorschob, schien das Thema begraben. Das benötigte Grundstück würde nicht an den Berliner Bundesligisten verkauft werden, hieß es. In einem Interview mit der Fußball-Fachzeitschrift "Kicker" am Montag, positionierte sich nun neuerlich Hertha-Manager Michael Preetz.

Preetz, sagte im Interview, er habe einen Stadionneubau im Olympiapark "keinesfalls" aufgegeben. Er führte aus, dass der Standort "räumlich, politisch, ökologisch und infrastrukturell" der richtige sei. Ebenfalls Stellung bezog der 51-Jährige zum Thema Umzug nach Brandenburg, für welches sich Ministerpräsident Dietmar Woidke stark gemacht hatte. Trotz aller "positiven Einlassungen" Woidkes, sieht der Manager die Zukunft des Klubs "weiter in der Hauptstadt." Somit schloss der Ex-Bundesligastürmer einen Umzug ins benachbarte Brandenburg abermals kategorisch aus.