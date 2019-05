Das Internationale Stadionfest (ISTAF) am 1. September in Berlin wird in diesem Jahr zur WM-Generalprobe der Leichtathleten. Vier Wochen vor den in Katars Hauptstadt Doha ausgetragenen Titelkämpfen vom 27. September bis 6. Oktober sind die Athleten im Olympiastadion besonders motiviert.



"Wer beim ISTAF auf einem guten Stand ist, ist ready for Doha", sagte die Sprinterin Lisa-Marie Kwayie von den Neuköllner Sportfreunden am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.