Kämper Neukölln Montag, 06.05.2019 | 16:56 Uhr

Ich sehe keine Vorteile des Videobeweises, im Gegenteil, es ist in den letzten Wochen immer schlimmer geworden. Wenn es in der Vergangenheit z.B. unberechtigte Elfmeter gegeben hat, hat man gesagt, das gleicht sich im Verlauf der Saison wieder aus. Bei Phantom-Toren fallen mir nur zwei ein - diese gehören aber auch irgendwie dazu, davon lebt(e) der Fußball doch. Ich denke, es ist ein Irrglaube, vom Videobeweis Gerechtigkeit zu erwarten. Vielmehr sorgt das ständige Hin und Her dafür, dass die Spannung des Spiels in den Keller geht (im wahrsten Sinn des Wortes). Und Nachspielzeiten von bis zu zehn Minuten braucht auch kein Mensch.