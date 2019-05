Das ISTAF wurde erstmals am 3. Juli 1921 veranstaltet und ist damit das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt. Am 1. September wird die 78. Ausgabe im Olympiastadion stattfinden und ist in diesem Jahr gleichzeitig Generalprobe für die Weltmeisterschaften, die knapp vier Wochen später in Doha ausgetragen werden.