Christian Zillekens siegt in Ungarn

"Ich kann es nicht glauben. Ich bin als Vierter in den Laser Run gestartet und wäre mit dieser Platzierung zufrieden gewesen. Auf den letzten 100 Metern habe ich alles gegeben. Ich wusste, dass ich es schaffen kann", freute sich Zillekens.

Der Potsdamer Patrick Dogue erreichte den zehnten Platz, Alexander Nobis aus Berlin wurde 24. Am Freitag hatte Vizeweltmeisterin Annika Schleu aus Berlin in Szekesfehervar den fünften Rang in der Damenkonkurrenz belegt.