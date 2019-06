Der Teilnehmer-Zähler auf der Homepage des Potsdamer Schlösserlaufs zeigt es an: Wenn am Sonntag die 16. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung startet, werden 3.831 Läufer über zehn Kilometer sowie die Halbmarathon-Distanz an den Start gehen. Mindestens. Denn vor Ort sind noch Nachmeldungen möglich. Die 4.000er-Marke ist also im Visier.