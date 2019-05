Playoff-Viertelfinale

Gewinnen Sie Tickets für Alba Berlin gegen Ulm

Alba Berlin hat in dieser Saison bereits zwei Titel ganz knapp verpasst. Nun wollen die Berliner die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Ulm ziehen sie ins Halbfinale ein. Und Sie können beim Spiel dabei sein: Unter allen Teilnehmenden, die die drei Fragen korrekt beantworten, verlost rbb|24 5x2 Tickets für die Begegnung.





Einsendeschluss: Samstag, 25. Mai 2019, 22 Uhr.

Die Gewinner werden am 26. Mai bis 12 Uhr benachrichtigt.

rbb-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.