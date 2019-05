Deutsche Rad-Meisterschaften im Zeitfahren in Spremberg

Die deutschen Zeitfahr-Meisterschaften im Radsport finden am 28. Juni in Spremberg statt - und werden damit zum Heimspiel für Tony Martin. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer am Mittwoch mit. Ausrichter ist der RC 09 Endspurt Cottbus.