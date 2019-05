Optik Rathenow bleibt doch in der Regionalliga

Sportlich stand Optik Rathenow nach der gerade beendeten Regionalliga-Saison als Absteiger fest. Und doch müssen die Havelländer in der kommenden Saison nicht in der Oberliga spielen. Das bestätigte Wilfried Riemer, Leiter des Spielbetriebs im Nordostdeutschen Fußballverband, dem rbb.

Rathenow profitiert vom Rückzug des FC Oberlausitz Neugersdorf. Der Tabellen-Fünfzehnte der abgelaufenen Saison hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass er in der kommenden Saison nicht in der Regionalliga spielen wird.