Ihre Einschränkung nimmt sie einfach hin. Sie spielt außerdem regelmäßig Rollstuhlbasketball und studiert Psychologie. Bei den Deutschen Meisterschaften im Wheelchair-Motocross, kurz WCMX, hat Ronja einen Ehrgeiz entwickelt, durch den sie in den vergangenen zwei Jahren zu Berlins bester Rolliskaterin wurde. Ihr großes Vorbild David Lebuser habe sie vor drei Jahren inspiriert. Er ist es, der die Initialzündung für die deutsche WCMX-Szene gegeben haben soll, und er versucht seit einigen Jahren mit Workshops in verschiedenen deutschen Städten WCMX in Skatehallen und -parks zu etablieren. "Mein Ziel ist es, dass mich die Szene eines Tages nicht mehr braucht", sagt Lebuser, der in Frankfurter (Oder) geboren wurde.

In Berlin treibt der Verein "Drop In" mit seinem Angebot Berlin goes WCMX die Rolliskaterszene voran. Jeden ersten und dritten Montag im Monat können sich WCMX-Interessierte in der Skatehalle Berlin ausprobieren. "Wir leisten am Anfang viel Hilfestellung, schieben an, sichern ab und geben den Teilnehmern viel Rückzugsraum, da wir die Skatehalle nur für uns haben", berichtet Linda Ritterhoff von Drop In. In diesen Sessions hat auch Ronja geübt, gelernt und Skate-Erfahrungen gesammelt. So auch am Montag in dieser Woche, als sie ein letztes Mal für die Deutsche Meisterschaft geprobt hatte und immer wieder ihre Fähigkeiten im Grinden trainierte.

Der Deutsche Rollstuhlsportverband trägt diesen Wettkampf aus, der sich sehr stark an etablierten Skate-Wettbewerben orientiert, wie es Skateboarder oder BMX-Fahrer kennen. Es existieren verschiedene Staffeln. Ronja fährt zum Beispiel in der Division 2, Profi Frauen. Dort hat sie fünf Konkurrentinnen, insgesamt gehen 21 Fahrer ins Rennen. Diese kommen aus Berlin, Hamburg, Schwerin, Chemnitz, Köln, aber auch aus Italien, den Niederlanden oder Großbritannien. Die zweite deutsche Meisterschaft WCMX besitzt eben den Zusatz "International und offen".