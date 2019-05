Internationale Regatta in Duisburg

Der Deutschland-Achter ist mit einem Sieg in die vorolympische Saison gestartet. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes mit dem Berliner Steuermann Martin Sauer gewann zum Saisonauftakt bei der internationalen Wedau-Regatta in Duisburg in 5:57,71 Minuten klar vor zwei Booten des Olympiasiegers Großbritannien.

Das Team von Bundestrainer Uwe Bender bleibt somit seit Olympia 2016 in Medaillen-Rennen ungeschlagen. Nach dem souveränen Sieg im Vorlauf fuhr der Weltmeister auch im Finale von Beginn an vorne weg. Im Ziel hatte das Team fast drei Bootslängen Vorsprung auf die nicht in Bestbesetzung angetretenen britischen Teams. Das zweite deutsche Boot sicherte sich im Endlauf Rang fünf.