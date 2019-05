dpa / Fotostand Weiland Audio: Inforadio 19.06.2019 | Andreas Friebel | Bild: dpa / Fotostand Weiland

Saisonrückblick Energie Cottbus - Ein Fünkchen Hoffnung bleibt nach dem bitteren Abstieg

19.05.19 | 13:09 Uhr

Ein Jahr nach der glanzvollen Rückkehr in die dritte Liga müssen die Lausitzer wieder in die Regionalliga zurück. Wie konnte es soweit kommen? Und wie geht es weiter? Aber: Einen ganz kleinen Funken Hoffnung gibt es noch mit Blick auf die dritte Liga. Von Andreas Friebel

Die Saison begann mit einem Elfmetertor von Fabio Viteritto und sie endete auch mit einem verwandelten Elfmeter des Spielmachers. Zwischen dem 3:0 über Rostock vom ersten Spieltag und dem 1:1 in Braunschweig liegt jede Menge Dramatik. Und auch die Erkenntnis, dass selbst 45 Punkte für den Klassenerhalt nicht gereicht haben.

Noch nie in der Geschichte der dritten Liga ist ein Team mit soviel Punkten abgestiegen. Allerdings gibt es vier Absteiger auch erst seit dieser Saison, davor waren es drei. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, dass in der dritten Liga erst zwei Mannschaften mit 45 Punkten auf Rang 17 standen.

"So ist Sport"

Und der Blick in die Statistik offenbart weitere erstaunliche Details. Nach der Hinrunde stand Cottbus mit 20 Punkten über dem Strich. Und auch in der Rückrundentabelle hätten die Lausitzer mit 25 Zählern nichts mit dem Abstieg zutun gehabt. In der Heim-und der Auswärtstabelle ist Energie ebenfalls auf keinem Abstiegsplatz zu finden. Weshalb dann trotzdem der Abstieg? "So ist Sport", lautet die knappe Antwort von Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Wir haben in den letzten Spielen alles reingeballert, was wir hatten." Cottbus holte auf der Zielgeraden der Liga aus fünf Spielen zehn Punkte. Damit kämpfte man sich wieder über den Strich, nachdem man zwischenzeitlich fünf Punkte Rückstand auf Rang 16 hatte. "Und trotzdem sind wir abgestiegen. Egal ob ein Tor gefehlt hat oder zehn", sagt Lasse Schlüter.

Das verlorene Ost-Derby war ein wichtiger Grund für den Abstieg

Auf der Suche nach Gründen für den Abstieg gerät besonders die Auswärtspartie in Jena in den Fokus. Die Thüringer waren vor ihrem Heimspiel gegen Cottbus praktisch abgestiegen. Das Team von Claus-Dieter Wollitz zeigte aber bei Carl-Zeiss die wohl schwächste Saisonleistung und verlor mit 1:2. Dass Jena einen Elfmeter vom Schiedsrichter geschenkt bekam, gehört zu einer langen Saison dazu. Auch Energie profitierte von Fehlentscheidungen. Aber diese Niederlage machte Jena wieder stark. Inklusive des Cottbus-Spiels holten die Thüringer aus sieben Partien sechs Siege. Rückblickend dürfte dieses verlorene Ost-Derby ein nicht unwichtiger Grund für den Abstieg sein. Auch der späte Ausgleich von Kaiserslautern (1:1) Mitte April im Stadion der Freundschaft könnte als Grund für die ungewollte Rückkehr in die Regionalliga Nordost herhalten. Letztendlich ist alles Spekulation.

Das Geld muss stimmen

In Cottbus wird man nun aber schnell zu den Fakten zurückkehren müssen. Denn schon Ende Juli beginnt die neue Saison und für die braucht man eine Mannschaft und auch einen Trainer. Denn obwohl Claus-Dieter Wollitz auch einen Vertrag für die vierte Liga hat, will der 53-Jährige mit seiner finalen Zusage noch etwas warten. "Es kommt darauf an, wie unsere Ausrichtung sein wird. Um Ziele zu erreichen brauchst du Qualität. Und Qualität hat ihren Preis." Bevor Wollitz zusagt muss also erst der Etat für die neue Saison feststehen. Ein bisschen helfen könnte dabei die Tatsache, dass Cottbus am nächsten Wochenende das Finale im Brandenburger Landespokal gewinnen kann. Damit wäre man automatsch in der ersten Runde des DFB-Pokals und hätte etwa 150.000 Euro sicher. Pikanterweise sind die Lausitzer bei Optik Rathenow zu Gast. Das Team ist gerade aus der Regionalliga abgestiegen. Und zwar nur, weil Cottbus abgestiegen ist. Weil Energie nach dem verpassten Klassenerhalt wieder in die Nordost-Staffel eingegliedert wird, gibt es in diesem Jahr zwei Absteiger: Bautzen und Rathenow.

Zahlreiche Verträge laufen aus

Energie wird also am kommenden Samstag ein letztes Mal mit den Aufstiegshelden von 2018 auflaufen. Danach dürfte die Mannschaft auseinanderbrechen: "Es wird sich in der neuen Saison einiges ändern", hatte Wollitz schon vor Wochen angekündigt. Mit dem Abstieg könnte der Umbruch noch größer ausfallen. Nur sieben Spieler haben einen Vertrag für die vierte Liga. Im Fall von Torwart Avdo Spahic und Mittelfeldspieler Felix Geisler kommen noch zwei Akteure hinzu, bei denen Energie eine Option auf Vertragsverlängerung ziehen kann.



Bei weit über der Hälfte aller Spieler läuft Ende Juni der Vertrag aus. Sichere Abgänge sind Tim Kruse (Karriereende), Streli Mamba (wechselt mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Paderborn), Kevin Scheidhauer, Marcel Baude, Fabian Graudenz (alle kein Vertragsangebot) und Luke Hemmerich (ausgeliehen von Aue). Mit allen anderen Akteuren will Claus-Dieter Wollitz sprechen, sofern er Trainer bleibt.

Energie könnte noch nachrücken

Einen ganz kleinen Funken Hoffnung haben sie in Cottbus aber mit Blick auf die dritte Liga. Sollte nämlich einem Verein die Lizenz verweigert werden - und da gibt es doch einige Wackelkandidaten -, wäre Energie erster Nachrücker. Bis Ende Mai müssen alle Vereine ihre Lizenzauflagen beim Deutschen Fußball Bund (DFB) eingereicht haben. Der prüft bis Anfang Juni die Unterlagen. Vielleicht hat ja Energie so viel Glück wie der SC Paderborn, der 2017 vom Zwangsabstieg von 1860 München profitierte. Eigentlich abgestiegen, durften die Westfalen doch noch drinbleiben. Und Glück hätten sich die Lausitzer nach diesem knappen Abstieg mal wieder verdient.