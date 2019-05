Es war eine Hängepartie, die für reichlich Streit in der rot-rot-grünen Koalition sorgte. Doch nun steht fest: Der Berliner Senat stellt die Mittel für die Austragung der Special Olympics 2023 in der Hauptstadt bereit. Er beschloss ein Eckpunktepapier, dass die Finanzierung der weltgrößten Veranstaltung für Sportler mit geistiger Behinderung absichert. Wie Sportsenator Andreas Geisel (SPD) mitteilte, stellt Berlin den Veranstaltern für die Organisation 35,73 Millionen Euro zur Verfügung. Dieselbe Summe kommt noch einmal vom Bund.

Zusätzlich legt Berlin ein Landesprogramm in Höhe von 4,2 Millionen Euro auf, um Sportstätten barrierefrei zu machen und ein großes Rahmenprogramm zu finanzieren. Die Wettbewerbe sollen in zahlreichen Sportstätten über die Bühne gehen, die Eröffnungsveranstaltung ist im Olympiastadion geplant. Eher nicht als Austragungsort in Frage kommt hingegen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Mitte, der stark sanierungs- und umbaubedürftig ist und wohl nicht mehr rechtzeitig fertig wird.

Bereits im November vergangenen Jahres hatte sich Berlin in einer Abstimmung des Präsidium von Special Olympics International (SOI) als Austragungsort durchgesetzt. Als Kontrahent war Moskau ins Rennen gegangen. Die Special Olympics finden alle zwei Jahre im Wechsel als Sommer- und Winterspiele statt. Die Sommerversion in Berlin ist vom 16. bis 25. Juni 2023 mit 25 Sportarten geplant. Erwartet werden 7.000 Athleten und 12.000 Familienmitglieder, dazu mehrere Tausend Betreuer und freiwillige Helfer.