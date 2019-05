Bild: dpa/Uhlemann

Unions Aufstieg und die Folgen für Köpenick - "Die ganze Verkehrssituation muss neu geordnet werden"

29.05.19 | 13:05 Uhr

Die Bundesliga kommt nach Köpenick. Mit Bayern und Dortmund. Und wachsenden Anforderungen an Verein und Infrastruktur. Bei der Verkehrsanbindung muss dringend nachgebessert werden. Von Dennis Wiese Der rbb überträgt die Aufstiegsfeier von 16:15 bis 21:00 Uhr im Livestream

Montagabend, kurz vor Mitternacht. Der 1. FC Union feiert den Aufstieg in die Bundesliga – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Mit Union-Schal um den Hals und einem Stück "heiligen Rasen", also einem Stück des Spielfelds, in der Hand kommt eine Frau aus dem Stadion: "Ich freue mich. Aber ich habe auch Angst. Ich bin mein Leben lang Köpenickerin, seit 38 Jahren. Was wird jetzt aus Köpenick? Wenn hier die 1. Liga spielt. Ich komme dann von der Arbeit vielleicht nicht mehr nach Hause."

Verkehrssenatorin Günther soll Konzept für Köpenick erarbeiten

Das Thema Verkehr rund um das Stadion An der Alten Försterei beschäftigt auch Berlins Politik. "Die Zufahrt zum Stadion muss so organisiert werden, dass es keinen Dauerstau gibt. Auch für den Bezirk muss es tragbar sein, wenn noch mehr Menschen zu den Spielen reisen. Die ganze Verkehrssituation muss neu geordnet werden", so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im rbb. Er habe Verkehrssenatorin Günther beauftragt, in einer der nächsten Senatssitzungen ein Konzept für die Stadionzufahrt vorzulegen. "Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber Verein und Land werden das vorantreiben", so Müller.

Wenige Parkplätze, schlechte Bahnanbindung

22.012 Zuschauer passen in das Stadion an der Alten Försterei. Von der Kapazität hat Köpenick damit die kleinste aller 18 Bundesliga-Arenen. Das Problem mit der Anbindung stellt sich wie folgt dar: Auf dem Stadiongelände gibt es nur 450 Parkplätze. Zum Vergleich: Die Volkswagen Arena in Wolfsburg bietet 30.000 Zuschauern Platz und hat mehr als 1.000 Parkplätze, rund um das Berliner Olympiastadion gibt es rund 3.000 offizielle Parkplätze. Mit der S-Bahn erreicht man das Stadion an der Alten Försterei vom S-Bahnhof Köpenick, von dort sind es etwa fünfzehn Minuten zu Fuß, von der Tramhaltestelle "Alte Försterei" laufen die Fans etwa fünf Minuten.

Die Stadionumgebung: Volkspark Wuhlheide im Norden, Spree im Westen

Oliver Igel (SPD), Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick sieht Verbesserungsbedarf: "Im öffentlichen Nahverkehr muss etwas gemacht werden: Bei der S-Bahn und der Straßenbahn. Mehr Menschen müssen schneller zum Stadion kommen", sagte er dem rbb. Als kurzfristige Lösung appelliert Igel an die Stadionbesucher: "Etwas weniger Autofahrer würden die Situation entspannen." Auch in der Zweiten Liga lag Köpenick lahm, wenn Union ein Heimspiel hatte. Stau und fehlende Parkplätze bereiteten große Probleme. Die Frage wird sein, wie und wo langfristig neue Parkplätze gebaut werden sollen und inwieweit die Verkehrsführung verändert werden kann. Im Norden grenzt das Waldgebiet des Volksparks Wuhlheide an das Stadion, östlich liegt das Wohngebiet um die Hämmerlingstraße, auch die S-Bahn fährt dort entlang. Südlich fließt die Wuhle, im Westen die Spree. Die Möglichkeiten scheinen auf den ersten Blick begrenzt.

Geplanter Stadionausbau wird verschoben

Nicht nur die Infrastruktur, auch das Stadion selbst soll für die Bundesliga flott gemacht werden. Ursprünglich wollte Union schon im kommenden Sommer, zum 100-jährigen Stadionjubiläum, mit den Umbauarbeiten fertig sein und dann Platz für rund 37.000 Zuschauer bieten. "Es gibt keinen Umbau im ersten Bundesligajahr", sagte Präsident Dirk Zingler nun aber am Dienstag und ergänzte: "Ein paar Anpassungen werden wir für die Bundesliga vornehmen müssen. An der Kapazität werden wir aber erstmal nichts verändern." Die Bauarbeiten würden frühestens im Sommer 2020 beginnen. In der ersten Bundesligasaison werden also nicht viel mehr Zuschauer ins Stadion kommen als in der vergangenen Zweitligasaison, da spielte Union im Schnitt vor 21.200 Anhängern. Klar ist aber, dass aus Schalke, Frankfurt und Dortmund mehr Gästefans kommen als aus Sandhausen, Fürth oder Darmstadt – zur Not auch ohne Eintrittskarte.

Bund und Land subventionieren neues Nachwuchsleistungszentrum

Den Stadionausbau will Union selbst bezahlen, die rund 38 Millionen Euro seien machbar, so Oliver Igel: "Das kann der Verein stemmen, er hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt", sagt der Bezirksbürgermeister. Finanzielle Unterstützung von Bund und Land Berlin soll es aber für ein geplantes Nachwuchsleistungszentrum geben. Unions künftige Talentschmiede soll am Bruno-Bürgel-Weg entstehen. Der 1. FC Union wächst, durch die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte umso schneller. Inwieweit der Bezirk Köpenick mitwachsen muss und kann, wird sich wohl erst noch zeigen.