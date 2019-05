Das Berliner Tennistalent Rudi Molleker ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 18-Jährige vom Hauptstadt-Club LTTC Rot-Weiß verlor am Montagabend gegen den Weltranglisten-91. Alexander Bubak aus Kasachstan.

Molleker unterlag in vier Sätzen mit 5:7, 7:6, 1:6 und 6:7. Er hatte zuvor als Nummer 173 der Rangliste den Sprung ins Hauptfeld des Grand-Slam-Turnieres mit drei Siegen in der Qualifikation geschafft - und dabei zum Auftakt den spanischen Routinier Tommy Robredo bezwungen.

Trotz des Ausscheidens bedeutet die Erstrunden-Teilnahme in Paris für den 18-Jährigen schon jetzt einen großen Erfolg in seiner Premierensaison im Profibereich. Im Januar gelang ihm bereits die Qualifikation für das Hauptfeld der Australian Open. Molleker hat damit bislang alle seine sechs Spiele in Qualifikationsrunden zu Grand Slam-Turnieren gewonnen. Auch in Australien scheiterte er danach in der ersten Turnierrunde. Der Gegner dort war der Argentinier Diego Schwartzmann.