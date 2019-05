In der ersten Runde trifft Molleker nun am Dienstag (28.5.) auf den jungen Kasachen Alexander Bublik. Der 21-Jährige steht derzeit auf Rang 90 der Weltrangliste und damit mehr als 60 Plätze vor Molleker. Für Molleker bedeutet die Erstrunden-Teilnahme in Paris schon jetzt einen großen Erfolg in seiner Premierensaison im Profibereich.

Im Januar gelang ihm bereits die Qualifikation für das Hauptfeld der Australian Open. Molleker hat damit bislang alle seine sechs Spiele in Qualifikationsrunden zu Grand Slam Turnieren gewonnen. In Australien scheiterte er danach in der ersten Turnierrunde am Argentinier Diego Schwartzmann.



Gewinnt Molleker diesmal seine Erstrunden-Partie gegen Bublik, könnte sogar ein echtes Highlight auf die deutsche Nachwuchshoffnung warten: Wahrscheinlicher Gegner in der zweiten Runde wäre der Österreicher Dominic Thiem, der aktuell auf Platz vier der Weltrangliste steht.