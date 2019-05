Die Tischtennis-Frauen des ttc berlin eastside sind mit einem Unentschieden ins Finale um die Deutsche Meisterschaft gestartet. Beim Titelverteidiger DJK Kolbermoor stand es nach einem engen und hochklassigen Duell am Ende 5:5.

Am Sonntag findet das Rückspiel ab 16 Uhr in Berlin statt. Der Sieger wird Deutscher Meister. Sollte es erneut ein Unentschieden geben, würde am 26. Mai in Berlin ein Entscheidungsspiel stattfinden.