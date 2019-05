Bereits am Samstag setzte sich die 22-Jährige in ihrem Halbfinale über die klassische Sprintdistanz in 58:35 Minuten durch.

"Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Weltcupsieg", sagte Lindemann, die vor zwei Jahren in Chengdu mit Rang zwei ebenfalls ein Top-Resultat erzielt hatte. In diesem Jahr überzeugte sie mit der schnellsten Laufzeit und konnte sich von der Konkurrenz absetzen. "Ich wollte und konnte das Rennen von Anfang bis Ende kontrollieren. Das gibt natürlich weiter Selbstvertrauen und ist mental die perfekte Vorbereitung für das Rennen der World Triathlon Series (WTS) in Yokohama am kommenden Samstag", erzählte die 22-Jährige.