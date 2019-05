foto2press Video: rbb|24 | rbb Sport | 28.05.2019 | Bild: foto2press

Fußballparty am Mittwoch - Union Berlin feiert Aufstieg mit Spreefahrt nach Köpenick

28.05.19 | 08:24 Uhr

Den ersten Aufstieg ins Oberhaus der Fußball-Bundesliga will Union Berlin am Mittwoch groß feiern. Neben einer Bootsfahrt ist auch eine Jubelstunde auf dem Balkon des Rathauses von Köpenick geplant, sowie eine Party in der Alten Försterei. Zum Aufstieg des 1. FC Union Berlin sendet das rbb Fernsehen heute um 20:15 Uhr ein SPEZIAL

Der 1. FC Union Berlin wird seinen erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am Mittwoch in mehreren Etappen ausgiebig feiern. Der Startschuss für die große Party fällt um 16 Uhr, dann macht sich die Mannschaft mit einem Schiff von der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain auf den Weg Richtung Köpenick. Das teilte der Verein am Montagabend mit.

Anschließend geht es weiter zum Rathaus des Stadtteils, in dem der Club beheimatet ist. Dort sollen die Eisernen von Bezirksbürgermeister Oliver Igel empfangen werden. Es ist um 18.30 Uhr auch ein Auftritt auf den Rathausbalkon geplant, ehe es in einem offenen Bus zum Stadion An der Alten Försterei geht. Auf dem heimischen Rasen werden die Aufsteiger gegen 19.30 Uhr erwartet. Um 22 Uhr soll der Partytag enden.

Aufstieg nach zwei Unentschieden

Der bisherige Zweitligist Union hatte am Montagabend in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Aufstieg perfekt gemacht. Nach dem 2:2 im Hinspiel reichte im eigenen Stadion ein 0:0. Tausende Fans stürmten nach dem Schlusspfiff am Montagabend in der Alten Försterei das Spielfeld. Einige Fans sicherten sich Teile des Rasens und nahmen Stücke davon mit nach Hause.

Union Berlin ist nach dem VfB Leipzig, Energie Cottbus, Hansa Rostock und Dynamo Dresden der fünfte Verein aus der DDR-Oberliga, der es auch in die Bundesliga schafft.

"Nie wieder zweite Liga"

Bild: imago/Matthias Koch Die Mannschaft wird am Stadion An der alten Försterei in Berlin-Köpenick mit Bengalos empfangen.



Bild: imago/Cathrin Müller Nach nur 9 Minuten flattert der Ball durch Aogo zum ersten mal ins Netz von Union. Durch einen Videobeweis wird das Tor jedoch aberkannt.

Bild: imago/Tom Weller Den Stuttgarter Fans scheint der Videobeweis jedoch nicht so zu gefallen.

Bild: imago/Jan Huebner Nach einem Kopfballduell in der 21. Minute erleiden die beiden Stuttgarter Kobak und Badstuber Platzwunden.

Bild: dpa/Gora Mit dem Schlusspfiff stürmen die Fans des 1. FC Union Berlin den Platz und starten die große Aufstiegsparty.

Bild: dpa/Carstensen Dabei kommen sich Fans und Spieler ganz nah. Hier umarmt ein Fan Florian Hübner.

Bild: dpa/Carstensen Union-Coach Urs Fischer erhält eine Bierdusche aus Berliner Pilsner: "Der ganze Verein hat einfach alles für diesen Erfolg getan. Es war eine tolle Leistung der Mannschaft, auch wenn wir in der ersten Halbzeit wirklich unsere Probleme hatten. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können", sagte er.

Bild: dpa Fast kein Grün schimmert mehr durch die Masse an Union-Fans, die nach dem Schlusspfiff das Stadion An der alten Försterei gestürmt haben.



Bild: dpa/Gora Souvenir-Shopping in der alten Försterei. Ein Union-Fan nimmt sich ein Stück Rasen mit.

Bild: imago/Koch Ekstase pur: Prömel und Polter freuen sich über den Aufstieg.

Bild: imago/Koch Zwei wichtige Personen des FC Union: Ritter Keule und Präsident Dirk Zingler.

Bild: dpa/Sven Leifer Für viele Union-Fans wird es wahrscheinlich eine sehr lange Nacht. | Link zum Beitrag | Weitere Bildergalerien | Sendung: Inforadio, 27.05.2019, 20:30 Uhr

