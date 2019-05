Union Berlin hat es geschafft: Erstmalig spielen die Eisernen in der kommende Saison in der Bundesliga. Die Anspannung einer aufreibenden Saison entlädt sich nach dem Aufstieg in Ekstase und stößt einen ganzen Bezirk in absolute Glückseligkeit. Von Jonas Bürgener

Nicht weniger als historisch - so, oder so ähnlich könnte die Saison des 1. FC Union Berlin betitelt werden. Durch ein 2:2 und ein 0:0-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart entscheiden die Köpenicker die Relegation um die 1. Bundesliga für sich und steigen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in das Oberhaus des deutschen Fußballs auf. Ein ganzer Bezirk versinkt in Glückseligkeit.

Bereits vor dem Anpfiff bereiten die Union-Fans ihrer Mannschaft an der Alten Försterei einen lodernden Empfang. Dutzende Rauchtöpfe und bengalische Fackeln leuchten dem Team von Urs Fischer die letzten Meter zu der bei Auswärtsteams so gefürchteten Heimspielstätte der Unioner. "Eisern Union, Eisern Union", schallt es über den Stadionvorplatz und überall blickt man in hoffnungsvolle Gesichter. "Heute schaffen wir es, das haben wir uns verdient."

Auch in den Köpenicker Kneipen bekommt man schon weit vor Anpfiff kein Bein mehr an den Boden. Im Coé Am Generalshof versuchen viele Anhänger von draußen durch das Fenster einen Blick auf den Fernseher zu erhaschen. Der Anpfiff rückt immer näher, es fängt an zu regnen - macht nichts. Heute kann dem eisernen Glauben an den Bundesliga-Aufstieg gar nichts etwas anhaben.

Union ist im zweiten Durchgang besser im Spiel, kommt immer wieder vor das Stuttgarter Tor. Wie in der 66. Minute: Suleiman Abdullahi läuft auf das Gehäuse der Schwaben zu, stochert den Ball im Fallen an VfB-Torwart Ron-Robert Zieler vorbei, alle Union-Fans haben den Torschrei schon auf den Lippen - Pfosten. Das wäre es doch gewesen!

Im Coé ist man weiter zuversichtlich: "Bis jetzt kam von Union noch nicht so viel. Egal, momentan sind wir ja in der Bundesliga. Bleibt spannend in der zweiten Halbzeit", erklärt ein sichtlich nervöser Fan. Tatsächlich wächst die Spannung von Minute zu Minute. Einige Anhänger halten sich die Hände vor die Augen, können nicht mit ansehen, was wenige hundert Meter entfernt im Stadion An der Alten Försterei geschieht. Andere lassen die Anspannung mit lautem Geschrei heraus - so es die Stimme denn noch zulässt.

So heißt es weiter zittern. "Boah, hat mal jemand Herztabletten? Ich halte das nicht mehr aus", ruft eine Frau in die Runde. Sie erntet stöhnendes Mitgefühl. Fünf Minuten Nachspielzeit: "Was? Das ist doch viel zu viel. Pfeif endlich ab", wird dem Unmut Luft gemacht. Nach fünf endlos langen Minuten nimmt Dingert die Pfeife tatsächlich in den Mund und beendet die Partie. Es ist geschafft - Union Berlin ist erstklassig. Es folgen Minuten voller Ekstase: Die Wirtin sorgt für eine Sektdusche, Menschen liegen sich in den Armen, haben Tränen in den Augen. Vor der Tür erleuchten Silvesterraketen den Köpenicker Nachthimmel.

Die Anspannung eines aufreibenden Spiels, einer aufreibenden Relegation, ja, einer ganzen Saison entlädt sich in diesen Momenten. Sie endet in einer rührseligen Glückseligkeit: Menschen laufen Arm in Arm durch die Straßen, präsentieren Stolz ein Stück des Aufstiegsrasens aus der Alten Försterei, das sie nach dem Platzsturm ergattern konnten. "Ich bin 84 Jahre alt, seit 50 Jahren Mitglied bei Union Berlin. Heute ist so ein schöner Tag", erklärt ein Fan, der dem Treiben mit einem zufriedenen Lächeln zuschaut. "Ich habe selten so viele glückliche Menschen gesehen. Union ist eben Union - das ist eine Familie."