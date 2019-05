So wirtschaftet der 1. FC Union Berlin

Der vielleicht letzte sportliche Kampf am Sonntag in Bochum könnte den Aufstieg von Union Berlin perfekt machen. Spielerisch ist alles drin, aber wie sieht es finanziell aus? Ob Umsatz, Zuschauer oder Mitglieder - Union Berlin ist auf Rekordkurs.

Was Union-Präsident Dirk Zingler bereits vor Jahren, bei der Mitgliederversammlung des Klubs 2013 verkündet hat, gilt noch immer: "Wir konnten heute berichten, dass Union Berlin ein wirtschaftlich stabiler Zweitligist ist, dass wir uns in den letzten Jahren stetig entwickelt haben und in fast allen Bereichen Bestzahlen verkünden können."

Und schon damals lag auf einen Bundesliga-Aufstieg mittelfristig der sportliche Fokus. "Union Berlin ist wirtschaftlich gesund genug für dieses Ziel", fügte Zingler hinzu.

Seit 2004 treibt Zingler die Weiterentwicklung des Klubs auf allen Ebenen voran. Bei der letzten Mitgliederversammlung im November 2018 konnte der Union-Boss Bestmarken in fast allen Bereichen verkünden: Rekordumsatz bei nahezu ausgeglichener Bilanz, Rekord-Zuschauer und -Mitgliederzahl, sowie Zuwachs bei den Sponsoren.

In der Saison 2017/2018 lag der Umsatz der Eisernen erstmals über 40 Millionen Euro. In der laufenden Spielzeit sollen es sogar 47 Millionen Euro werden.