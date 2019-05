Bild: rbb

Fußball | Union Berlin gegen Stuttgart - Diese Berliner Kneipen zeigen das Spiel der Spiele

27.05.19 | 14:53 Uhr

Der Kracher steigt um 20:30 Uhr: Der 1. FC Union Berlin setzt zum Sprung in die 1. Bundesliga an. Wer die historische Chance live mitverfolgen will, muss entweder Radio hören oder in Fußball-Kneipen ausweichen. Hier ein paar Empfehlungen. Von Friedrich Rößler

Die Karten für das Stadion "An der Alten Försterei" sind längst vergriffen, außer man sucht noch schnell im Internet nach teuren Alternativen. Doch auch online existieren wenig bis gar keine Ticketangebote, die Preisspanne beginnt bei 250 Euro und endet bei 880 Euro (Stand 13:30 Uhr).



Da bleiben für viele Fans nur zwei Alternativen: Entweder man hockt sich für das Relegationssrückspiel gegen den VfB Stuttgart (Hinspiel 2:2) vors Radio (Inforadio ab 20:16 Uhr/Radioeins ab 20 Uhr) oder rappelt sich auf in die Fußballkneipe. Da aber die Relegationsspiele im kostenpflichtigen Eurosportplayer laufen und nur über den Pay-TV-Sender Sky zu empfangen sind, wenn der Wirt des Vertrauens ein Extrapaket bezahlt hat, könnte die Stammkneipe um die Ecke eben ausgerechnet heute nicht das Spiel der Spiele für den 1. FC Union Berlin zeigen. Daher hat rbb|24 ein paar Lokalitäten zusammengesucht.

Köpenick

Wer ganz nah am Geschehen sein möchte, der versucht natürlich, in Berlin Köpenick die Partie zu schauen. Da bieten sich das "Cöpenicker Bowlingcenter" (Seelenbinderstraße 112-124), der "Hauptmann" am Bahnhof Köpenick, das "Coe" (Am Generalshof 3) oder die "Jamone-Sportsbar" (Müggelheimerstraße 4) an. Bei Letzterer wird auf der Homepage allerdings um eine Platzreservierung gebeten.



Der Verein bietet kein Public-Viewing vor dem Stadion an. Die Mannschaft soll sich 18:30 Uhr vor der Haupttribühne einfinden, um von den Fans begrüßt zu werden. Was nach dem Abpfiff rund ums Stadion passieren wird, bleibt unklar. Ganz sicher wird es keinen organisierten Autokorso geben.



In Köpenick beeinträchtigen aktuell viele Baustellen den Straßenverkehr und das Spiel könnte so spät enden, dass spontane Hupexzesse die Anwohner belästigen könnten. Von der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit vieler Fußballfans mal abgesehen. Wenn es etwas zu feiern gibt, dann solle dies erste am Dienstag und organisert geschehen, heißt es von Vereinsseite aus. Auf die vielen Besucher hat sich allerdings schon die Bahnhofsstraße eingestellt - die Dönerpreise wurden auf 4 Euro angepasst.

Außerhalb von Köpenick

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte und das drohenede An- und Abreisechaos in Köpenick vermeiden möchte, der vertraut auf die etablierten Fußballkneipen in Berlin. Die "Schwalbe" (Pappelallee 65) in Prenzlauer Berg, die "FC Magnet Bar" in Mitte (Veteranenstraße 26), das "Tante Käthe" (Bernauer Straße 63-64) an der Grenze Wedding/Prenzlauer Berg und die Sportsbar "Salamas" (Niederbarnimstraße 24) in Friedrichshain haben laut Eigenauskunft ganz sicher das Relegationsrückspiel im Programm.



Auch nicht ganz so bekannte Union-Fan-Kneipen bieten ein Public-Viewing an. Wer also eisern unter sich bleiben möchte, der versucht sein Glück im "Hase" (Gabriel-Max-Straße 3), im "Margarete F" (Lenbachstraße 17) oder im "Uluru Ressort" (Rykestraße 17). Ein Tipp noch für den Westen in Berlin: Das "Alles gut" in Charlottenburg im Horstweg 7 stellt ebenfalls ein gemeinsames Schauen in der Kneipe an. Dort treffen sich eigentlich Exilfans von Borussia Mönchengladbach.

Sendung: Inforadio, 27.05.2019, 20:16 Uhr

Bild: imago images/Höhne Entsetzen bei Ervin Skela! Gleich in der ersten Saison nach Wiedereinführung der Relegation bekommt Energie Cottbus 2009 zu spüren, wie grausam die Entscheidungsspiele sein können. 0:3 und 0:2 verlieren sie als Erstligist gegen den Zweitliga-Dritten Nürnberg. Das bedeutet den Abstieg aus der Bundesliga - nach drei Jahren. Damit verabschiedet sich auch der letzte Ost-Klub aus der ersten Liga.



Bild: imago images/Bernd Müller Ein bekanntes Gesicht beim Jubeln? Richtig, das ist der junge Ilkay Gündogan. 19 Jahre alt ist der heutige Star von Manchester City und deutsche Nationalspieler, als er mit Nürnberg 2010 in die Relegation muss. Schon wieder sind die Franken in den Entscheidungsspielen dabei - dieses Mal als Sechzehnter der Bundesliga. Zwei Siege gibt's gegen Augsburg. Auch Gündogan steuert ein Tor bei. Und der Klassenerhalt ist perfekt.

Bild: imago images/Thomas Zimmermann Einer der Helden der Relegation 2011 ist ein Schweizer, den man in Berlin bestens kennt: Lucien Favre. Als er den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach nach 22 Spieltagen übernimmt, sind die Fohlen abgeschlagen Letzter in der Bundesliga. Mit gerade einmal 16 Punkten. Doch Favre führt das Team rund um Marco Reus und Marc-André ter Stegen auf den drittletzten Platz - und in der Relegation zum Erfolg gegen den VfL Bochum. In der folgenden Spielzeit stürmt die Borussia in die Champions League.

Bild: imago/DeFodi 2012: Bittere Momente für Hertha BSC - und das nicht nur, weil am Ende der Relegationsduelle gegen Fortuna Düsseldorf sportlich der Abstieg in die zweite Liga steht. Das Rückspiel in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wird zur Skandalpartie. Dauer-Bengalos, mehrfache Unterbrechungen, ein verfrühter Platzsturm - das Spiel versinkt im Chaos. Und hat ein Nachspiel vor dem DFB-Sportgericht. Hertha BSC legt Einspruch gegen die Wertung ein. Jedoch ohne Erfolg. Übrigens: Die Berliner sind - nach Energie Cottbus - der zweite Bundesligist, der in der Relegation unterliegt. Und bis heute der letzte.

Bild: imago/Sven Simon 2019 hat er mit Liverpool erneut die Chance auf den Champions-League-Sieg - hier jubelt Roberto Firmino auf dem Betzenberg in Kaiserlautern. Sechs Jahre ist das inzwischen her. Firmino steht damals in Diensten der TSG Hoffenheim und setzt sich mit den Kraichgauern in der Relegation gegen Kaiserslautern durch. Zwei Tore des Brasilianers beim 3:1-Hinspielsieg ebnen den Weg zum Klassenerhalt. Dass die Hoffenheimer überhaupt in den Entscheidungsspielen stehen, ist ein kleines Wunder: Erst ein später Sieg in Dortmund durch zwei Elfmetertore binnen fünf Minuten hievt sie am 34. Spieltag noch auf Platz 16.

Bild: imago/Sven Simon Relegation 2014, der erste Auftritt des Hamburger SV. Und dem Team von Mirko Slomka reichen am Ende zwei Unentschieden, um so eben die Klasse zu halten - und damit den ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte abzuwenden, der Auswärtstorregel sei Dank: 0:0 spielen sie zuhause gegen Greuther Fürth, auf gegnerischem Platz 1:1. Es ist Pierre-Michel Lasogga, der nach Ecke von Rafael van der Vaart das am Ende entscheidende Tor erzielt. Der Jubel auf der Bank nach dem Spiel ist bei Hakan Calhanoglu und Co. dementsprechend ausgelassen.

Bild: imago/Jan Huebner Schon wieder steht der Bundesliga-Dino in der Relegation. Dieses Mal scheint es so, als sei es um den Hamburger SV geschehen. Endgültig. Das Hinspiel in der Hansestadt gegen den Karlsruher SC endet 1:1 - und vor heimischer Kulisse führen die Badener bis in die Nachspielzeit mit 1:0. Nach 91 gespielten Minuten sieht der HSV wie der sichere Zweitligist aus. Doch dann bekommt das Team - trainiert von Bruno Labaddia - einen höchst zweifelhaften Freistoß. Marcelo Diaz verwandelt direkt. Und in der Verlängerung sorgen die Hamburger auch 2015 tatsächlich dafür, dass die legendäre Bundesliga-Uhr in der heimischen Arena weitertickt.

Bild: imago/Zink Ja, es gibt sie doch noch: Relegationsspiele ohne Hamburger Beiteiligung. Dafür ist der 1. FC Nürnberg zum dritten Mal dabei. Gegen Frankfurt kämpft der Club 2016 als Zweitligist um den Aufstieg. Vergeblich. Die Hessen können den fünften Abstieg aus der Bundesliga verhindern. Zwar spielen sie zuhause nur 1:1, auswärts sorgt jedoch ein Tor von Haris Seferovic für unbändige Eintracht-Emotionen. Auch bei Niko Kovac ist die Erleichterung riesig. Er hat das Team während der Saison übernommen - von Armin Veh. Sein Werdegang und heutiger Arbeitgeber sind bekannt.

Bild: imago/Joachim Sielski 2017 hebt er ab: Air Gomez. Gegen Braunschweig retten der Stürmer und seine Wolfsburger mit zwei 1:0-Siegen auf den letzten Drücker die verkorkste Saison - Abstieg abgewendet. Im Hinspiel trifft Mario Gomez per Elfmeter, im Rückspiel wird er von den gegnerischen Fans durchgehend beschimpft. Nicht jugendfrei - ebenso wenig wie die gesangliche Reaktion der Wolfsburger auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus. Auf Zitation soll deshalb an dieser Stelle verzichtet werden. Fakt ist: Auf Gomez muss auch Union Berlin aufpassen. Denn inzwischen spielt er bekanntlich für den VfB Stuttgart.

Bild: imago/Sven Simon Ein Jahr später findet sich der VfL Wolfsburg nach schwacher Saison erneut in der Relegation wieder. Gegner 2018? Holstein Kiel. Zwar sorgt der Zweitligist durchaus für Furore, aber die Qualität der Wölfe setzt sich durch. 3:1 und 1:0 - der Klassenerhalt.

Bild: imago/Sven Simon Und 2019? Schafft Union als dritter Zweitligist - im elften Relegationsduell - den Aufstieg in die Bundesliga? Auf die Unterstützung ihrer Fans können sich die Eisernen gegen den VfB Stuttgart jedenfalls verlassen. Beim Hinspiel erspielten sie mit 2:2 in jedem Fall schon mal eine gute Ausgangsposition. Hier leisten sie gerade Aufbauarbeit bei Stürmer Sebastian Polter. Der war nach dem Unentschieden in Bochum, mit dem die Köpenicker die große Chance auf den direkten Aufstieg liegen ließen, sichtbar geknickt. Doch der große Traum kann noch immer wahr werden.