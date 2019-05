Die Party in Köpenick kann starten: Der 1. FC Union Berlin ist in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Ein 0:0 im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart reichte dem Team von Urs Fischer zum historischen Triumph. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der Club in der kommenden Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs.