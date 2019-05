Showdown, Finale furioso, Saisonhöhepunkt: Am Montag geht es für den 1. FC Union Berlin um nicht weniger als den historischen ersten Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 2:2 im Hinspiel in Stuttgart sind die Chancen gestiegen - nur für Trainer Urs Fischer nicht.

Urs Fischer: Schwierig, das in Worte zu fassen. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Du weißt vor dem Spiel, wie viele Zuschauer an der Alten Försterei sind und dass sie dich unterstützen, obwohl sie nicht vor Ort sind. Wir spielen 700 Kilometer von Berlin entfernt und auch dort hatten wir eine tolle Unterstützung im Stadion. Das ist wichtig. Gerade bei engen Spielen bekommst du das mit und es verleiht dir einfach nochmal zusätzliche Energie.

Es war eine lange Saison. Jetzt folgt kurz nach dem Hinspiel das Rückspiel. Was konnten Sie als Trainer im Training noch bewirken?

Ich glaube schon, dass man das eine oder das andere machen kann. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Wir haben das Spiel analysiert, haben den Jungs einige Situationen gezeigt und besprochen, was gut war, was wir besser machen können. Es geht darum, es so zu machen, wie wir es immer machen. Dann bin ich überzeugt, dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.