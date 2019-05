Personal-Coup für die BR Volleys: Der russische Olympiasieger Sergej Grankin wird auch in der kommenden Saison für die Berliner aufschlagen. Das teilte der Verein am Dienstagabend bei der Saisonabschlussfeier und zwei Tage nach dem Gewinn des Meistertitels mit. 500 Fans waren in die Max-Schmeling-Halle gekommen, um ihre Mannschaft zu feiern.