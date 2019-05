imago images / Eibner Video: rbb UM6 | 05.05.2019 | Jörg Hellwig | Bild: imago images / Eibner

1:3-Niederlage beim VfB Friedrichshafen - BR Volleys erleiden Rückschlag im Titelkampf

05.05.19 | 17:53 Uhr

Die BR Volleys haben das dritte Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft mit 1:3 verloren. Weil die Berliner in Friedrichshafen nur phasenweise ihr starkes Spiel abrufen konnten, stehen sie am Mittwoch zu Hause bereits mit dem Rücken zur Wand.

Cedric Enard erlebte ohne Zweifel ein Auf und Ab der Emotionen am Sonntagnachmittag. Mal sah der Trainer der BR Volleys sein Team in Friedrichshafen gnadenlos unterlegen, dann wieder frustrierten sie ihren Gegner mit genialen Spielzügen. Doch am Ende unterlagen die Berliner im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie mit 1:3 (29:31, 21:25, 25:13, 19:25). In der Finalserie steht es somit 1:2 und die Volleys müssen am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle gewinnen, um ein fünftes und entscheidendes Spiel zu erzwingen.



Sieben Satzbälle sind nicht genug

Anders als in den bisherigen zwei Finalspielen waren diesmal auch die Berliner von Beginn an aufmerksam. Bis zum 10:10 konnte sich kein Team deutlicher absetzen. Doch mit Verlauf des Satzes wurden auch die Ballwechsel immer länger - häufig mit dem besseren Ende für die Volleys. Ein Block von Georg Klein brachte die 20:15-Führung. Die Gastgeber vom Bodensee wirkten nun verunsichert. Der erste Satz schien dem Team von Trainer Cedric Enard schon sicher, aber Friedrichshafen kämpfte sich zurück. Ganze sieben (!) Satzbälle reichten dem Titelverteidiger nicht, um den Durchgang für sich zu entscheiden. So schnappten sich die Gastgeber mit 31:29 die Führung. "Ganz klar: Wir müssen den Satz gewinnen", monierte Georg Klein. "Wir machen so viele eigene Fehler in Serie, was uns dann das Genick bricht."

Schneller Rückstand im 2. Satz

Viel schlimmer: Die vergebene Chance auf die Führung zeigte bei den Volleys offenbar längerfristig Wirkung, denn im 2. Satz spielte vor allem der VfB. Routinierte Friedrichshafener auf der einen, angeschlagene Berliner auf der anderen Seite: Schnell lag der Titelverteidiger mit 8:15 zurück. Nachwuchstalent Linus Weber nahm den Platz des schwächelnden Kyle Russell ein und überzeugte mit einigen guten Punktgewinnen. Friedrichshafen sicherte sich den Durchgang dennoch souverän mit 25:21. "Der größte Knackpunkt war der erste Satz. Den müssen wir einfach gewinnen", bemängelte auch Moritz Reichert. "Danach hat man einen kleinen Knick im Spiel gesehen und wir verlieren den 2. Satz deutlich", so der Nationalspieler.



Volleys melden sich eindrucksvoll zurück

Nun waren die Hauptstädter gefordert - und sie kamen überraschend eindrucksvoll zurück. US-Amerikaner Kyle Russell punktete nun wieder gewohnt zuverlässig. Fast jeder Berliner Schlag führte zum Erfolg. Gegen das fehlerhafte Spiel von Friedrichshafen setzten die Volleys Asse von Sergej Grankin (16:6) und Russell (22:9) und verkürzten mit dem vierten Satzball auf 1:2. Doch nach der souveränen Vorstellung folgte - mal wieder - der Einbruch. Friedrichshafen zog früh davon und ließ die Berliner nicht mehr herankommen. "Wir haben immer sehr große Probleme in den Anfängen der Sätze. Die ersten zehn Punkte verschlafen wir teilweise. Das müssen wir abstellen", forderte Mittelblocker Klein.

Meisterschafts-Matchbälle für Friedrichshafen

Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht. Schon am Mittwoch steigt in Berlin das vierte "Duell der Giganten". Bei einem erneuten Sieg wäre Friedrichshafen zum 14. Mal Deutscher Meister. "Ich würde nicht sagen, dass Friedrichshafen klar im Vorteil ist", gab sich Klein selbstbewusst. "Wir gleichen zu Hause aus und dann kommt es zum entscheidenden Spiel in Friedrichshafen", prophezeite der 27-Jährige. Ein Szenario, dass sicherlich auch Coach Enard gerne erleben würde.



