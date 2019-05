Die Wasserballer von Spandau 04 sind nur noch einen Sieg von ihrem 37. Meistertitel seit 1979 entfernt. Am Samstag gewannen die Spandauer auch das zweite Spiel der Serie Best-of-Five gegen Titelverteidiger Hannover mit 18:17 nach Fünfmeterschießen (2:2, 2:3, 3:2, 4:4 - 7:6 im 5-Meter-Schießen). Mit der 2:0-Führung in der Serie benötigen die Hauptstädter, die im dritten Match am Sonntag erneut Gastgeber in der Schwimmhalle Schöneberg sind, nur noch einen Sieg zum Titelgewinn.