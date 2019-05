Top-Auftakt für die Wasserfreunde Spandau 04 ins Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft: Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie gewannen die Berliner am Mittwochabend bei Titelverteidiger Waspo 98 Hannover knapp mit 10:9 (3:2, 4:2, 1:2, 2:3). Damit haben sie die Chance, mit zwei Siegen vor heimischer Kulisse (Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 14 Uhr) bereits am kommenden Wochenende den Triumph in der Liga perfekt zu machen.