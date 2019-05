Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am Mittwochabend das erste Spiel des Playoff-Halbfinales um die Deutsche Wasserballmeisterschaft beim OSC Potsdam mit 12:9 (4:0,4:3,3:3,1:3) gewonnen. Damit können die Berliner bereits am Wochenende mit Siegen in den beiden Heimspielen (Samstag 16.00 Uhr, Sonntag 14.00 Uhr) den Einzug ins Finale perfekt machen. Die Endspiele werden vom 22. Mai an ebenfalls nach dem Best-of-Five-Modus ausgetragen.