Der Traum vom doppelten Pokalsieg lebt: Sowohl die Wasserball-Männer als auch die -Frauen von Spandau 04 sind in das Endspiel des Wettbewerbs eingezogen. Beim Final Four in Düsseldorf setzten sich am Freitagabend zunächst die Wasserfreunde mit 11:5 (4:0, 3:2, 3:0, 1:3) gegen den ASC Duisburg durch. Rund zwei Stunden später folgten ihnen die Wasserfreundinnen, die Titelverteidiger Nikar Heidelberg mit 15:8 (4:3, 4:1, 3:1, 4:3) besiegten.