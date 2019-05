Es war denkbar knapp und dennoch haben die Wasserfreunde Spandau 04 am Samstagabend ihren 31. Pokalsieg verpasst. Die Männer unterlagen im Finale Waspo Hannover erst im Fünfmeterschießen mit 9:10 (2:2,3:3,1:0,0:1 - 3:4).

Bereits zuvor hatte es dieses Duell schon bei den Frauen gegeben - mit dem besseren Ende für die Berlinerinnen. Gleich in ihrer ersten Wettkampfsaison gewannen die Spandauerinnen den deutschen Pokal.

Das vom Kapitän der Männer-Mannschaft Marko Stamm trainierte Team setzte sich beim Final Four in Düsseldorf am Samstag im Endspiel gegen Waspo 98 Hannover mit 13:4 (1:0,6:2,5:0,1:2) durch. Im Halbfinale hatten die Berlinerinnen Titelverteidiger Nikar Heidelberg mit 15:8 ausgeschaltet.