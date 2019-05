Noch einmal, beim Stand von 2:1 für die Gastgeber, warfen die Eisernen alles nach vorne. Ein letztes Aufbäumen gegen die drohende Niederlage. Flanke um Flanke segelte in den Darmstädter Strafraum. Dann fiel Robert Zulj der Ball vor die Füße. Unions bester Mann auf dem Platz setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und zog flach mit links aus knapp 16 Metern ab. Die Kugel, vorbei an Freund und Feind, klatschte gegen den Außenpfosten. Nein, es sollte nicht sein.

Es war nur eine von zahlreichen Möglichkeiten in einer Begegnung, die mehr war als nur ein gewöhnliches Zweitligaspiel. "Der Aufstiegskampf ist natürlich auch eine Kopfsache", hatte Union Berlins Coach Urs Fischer vor der Partie bei Darmstadt 98 verlauten lassen. Wie Recht der Schweizer damit hat, sollten nicht nur die 94 Minuten am Sonntagnachmittag zeigen.

Fischer schickte dieselbe Elf wie beim starken 2:0-Heimsieg gegen den HSV auf den Rasen - und in jeder Ballaktion war zu merken, was im Stadion am Böllenfalltor auf dem Spiel stand. Die Eisernen waren von Beginn an spielbestimmend. Bemerkenswert dabei: Der erste Blick der Köpenicker Kicker ging bei eigenem Ballbesitz immer nach vorne - ohne jedoch die defensive Stabilität übermäßig zu gefährden.

So erspielte sich der Aufstiegsaspirant gegen phasenweise mauernde Gegner ein deutliches Chancenplus. Die beste Torgelegenheit hatte Zulj, der per Freistoß aus 28 Metern nur den Pfosten traf (32. Minute). "Wenn du die Tore nicht schießt, brauchst du dich am Ende nicht fragen, wieso du ein Spiel verlierst", sollte Fischer nach der Partie enttäuscht zu Protokoll geben. Auch vor dem gegnerischen Tor ist eben alles eine Sache der Psyche.