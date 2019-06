Bild: imago/Bernd König

Platz 8: Ondrej Duda | 4,2 Millionen Euro*



Auch bei Ondrej Duda dachte man lange, dass er auf dem besten Weg zum gescheiterten Königstransfer wäre. Der Slowake wechselte 2016 als eine der Entdeckungen der Europameisterschaft nach Berlin, absolvierte in seiner Premierensaison aber verletzungsbedingt nur drei Spiele für Hertha BSC. Erst in der vergangenen Saison gelang ihm der Durchbruch, mit 11 Toren und 6 Vorlagen in 32 Spielen. Insgesamt lief er 61 Mal für Hertha auf (12 Tore, 7 Vorlagen).