Der Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. könnte sich noch erheblich ausweiten. Lars Mortsiefer, Vorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur, sagte am Dienstag in Berlin, es würden "neue Erkenntnisse" kommen. "Ich will nicht ausschließen, dass sich der Kreis von 21 Sportlern deutlich erweitert", so Mortsiefer. "Wir sind guter Dinge, dass alles ans Tageslicht kommen wird."