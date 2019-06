Nichts davon zählt noch, wenn die Berliner am Mittwoch (20.30 Uhr) im zweiten Duell in der heimischen Arena am Ostbahnhof nach dem Ausgleich trachten. "Das Wichtigste ist, wenn du Basketball spielst, nicht an die Vergangenheit und auch nicht an die Zukunft zu denken, sondern an den Moment. Wenn du in der Offensive bist, versuche zu treffen. Wenn du verteidigst, versuche den Ball zu erobern", sagte Garcia Reneses am Dienstag.

Aus jedem anderen Mund klingt das verdächtig nach Kalenderspruch, hört man sowas jedoch von einem 72 Jahre alten Basketball-Guru aus Madrid, schwingt gar fast etwas Metaphysisches mit. Und seine Spieler haben die Botschaft verstanden. "Der Druck ist jetzt nicht riesig, weil wir schon sehr gut gespielt haben und auch defensiv richtig gut aussahen. Auf so eine Leistung kann man stolz sein. Es hätte auf jeden Fall in beide Richtungen pendeln können", sagte Kapitän Niels Giffey.