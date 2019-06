Nach 100:89-Sieg in Oldenburg

Die Basketballer von Alba Berlin stehen zum zweiten Mal in Folge im Finale um die deutsche Meisterschaft. Mit dem 100:89 in Oldenburg holten die Berliner den dritten Sieg im dritten Spiel der Serie. Im Finale wartet nun wieder Titelverteidiger Bayern München.

Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Basketballer von Alba Berlin stehen nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der Halbfinalserie gegen Oldenburg im Finale um die deutsche Meisterschaft. Mit 100:89 gewannen die Gastgeber in fremder Halle. Bester Werfer der Gäste war Peyton Siva mit 14 Punkten. Im Finale wartet nun, wie in der vergangenen Saison auch, Titelverteidiger Bayern München.

Umso besseren Durchblick behielten Reneses' Jungs auf dem Parkett. Die Albatrosse starteten rasant in die Begegnung, spielten mit teils atemberaubendem Tempo nach vorne. Die Offensive um Spielmacher Peyton Siva und power Forward Luke Sikma spielten die Oldenburger Verteidigung schwindelig. Nach gut fünf Minuten führten die Gäste bereits mit zwölf Punkten (24:12) und ließen die Oldenburger Halle erstmals verstummen.

Bemerkenswertes gab es bereits vor Spielbeginn zu bestaunen: Alba-Coach Aito Garcia Reneses setzte sich mit einem großen schwarzen Basecap auf seine Trainerbank - äußerst ungewöhnlich für den 72-Jährigen. Eine anhaltende Lichtempfindlichkeit erschwere den Durchblick in hellen Hallen, war dann aus dem Berliner Umfeld zu hören.

Doch trotz spielerischer Überlegenheit konnten die Berliner den hohen Rhythmus nicht halten - es schlichen sich immer wieder leichte und vor allem unnötige Ballverluste ein. Insgesamt verlor das Spiel an Geschwindigkeit. So kamen die Oldenburger zurück in die Partie und verkürzten zur Halbzeit. Alba lag nur noch mit vier Punkten vorne (47:43).

Die große Stärke des Hauptrundendritten aus der Hauptstadt an diesem Nachmittag: Er nutzte letztendlich mit größerer Konsequenz die Nachlässigkeiten des Gegners. Immer wenn es aussah, als würden die Oldenburger das Kommando übernehmen, schlugen die Albatrosse zurück. Nicht selten glänzten die Berliner durch schnelle Gegenstöße.