88:93 nach Verlängerung bei Bayern München - Alba Berlin verspielt Sieg und ist wieder Vizemeister

23.06.19 | 20:20 Uhr

Alba Berlin hat auch das dritte Playoff-Finalspiel gegen Bayern München verloren und muss sich nach der 88:93-Niederlage nach Verlängerung mit der Vizemeisterschaft begnügen. Wie so oft in der Finalserie, verspielten die Berliner ohne Not einen fast sicher geglaubten Sieg.

Der Kapitän stand in der Ecke, wartete auf seine verhasste Trostmedaille und versuchte zu deuten, was ihm und seiner Mannschaft da widerfahren war. “Wir haben es in den Finals nicht geschafft, unsere Coolness zu behalten. Haben ein bisschen überhastet gespielt”, sagte Niels Giffey ins Mikrofon von "Magenta Sport", abgekämpft, verschwitzt und mit leerem Blick. Kurz brach ihm die Stimme weg. "Würde ich es genau wissen, würde ich jetzt gerade ein Bierchen trinken. Aber das mache ich nicht." Bierchen tranken nur die Bayern, denn sie hatten gesiegt und nicht Giffey und Alba Berlin. Die Münchner kippten sich das Weizen aus den obligatorischen Riesenkelchen in ihre Kehlen, oder über ihren von so viel spontaner Freude völlig verschreckten Trainer. Nihad Djedovic schnitt das Korbnetz ab und hängte es sich um den Hals, Danilo Barthel wuchtete den Meisterschaftspokal in Obersendlings Hallenhimmel. Die Bayern hatten ein Spiel gewonnen, was die Berliner niemals hätten aus den Fingern geben dürfen. Durch das 93:88 nach Verlängerung sind sie wieder Deutscher Meister - und haben Alba mit 3:0-Siegen aus dieser Finalserie gefegt.

Die meiste Zeit besser - aber trotzdem zusammengebrochen

In den beiden vorherigen Finalspielen mögen es Kleinigkeiten gewesen sein, die den FCB und Alba trennten, ein Meistertitel im Konjunktiv vielleicht. Betrachtet man aber, wie stark die Berliner die längste Zeit dieses dritten Duells in München waren und wie sie dann trotzdem komplett zusammenbrachen, muss man anerkennen: Auch diesen Titel hätte die Mannschaft von Aito Garcia Reneses nicht verdient gehabt. "Ich glaube, wir haben extrem viel gelernt diese Saison, sind als Team viel besser geworden. Aber wir haben alle drei Finals verloren", sagte der 17-jährige Franz Wagner, einer der besten Berliner. Die Erfahrung vom Sonntag wird lange nachwirken. Denn Alba, dass die Serie nur durch einen Sieg in diesem "Do-or-Die"-Spiel am Leben halten konnte, war das viel bessere Team. Als kaum ein Außenstehender noch damit gerechnet hatte, zeigte es seine beste Leistung. Kopfsache eben.

In einer intensiven und in der Schlussphase dramatischen Partie spielte Alba vor allem in der ersten Halbzeit starken Offensiv-Basketball, während die Münchner weit unter den eigenen Möglichkeiten blieben. In den letzten beiden Vierteln mussten sich die Gäste wütender Angriffe der Bayern erwehren und gerieten immer weiter unter Druck. Dem konnten die Albatrosse letztendlich in der Verlängerung nicht standhalten und gaben erneut einen sicher geglaubten Erfolg aus der Hand. Bester Werfer bei den Berlinern war Peyton Siva mit 21 Punkten.

Berlin lässt sich nur kurz beeindrucken

Das erste Viertel startete temporeich. In den vorangegangenen beiden Partien war die Finalserie noch nichts für Offensiv-Liebhaber, das sollte sich in den Anfangsminuten des dritten Playoff-Spiels ändern. Sowohl die Münchner Gastgeber als auch die Berliner Gäste machten das Spiel immer wieder schnell. Mit hoher Passfrequenz und immer wieder tödlichen Pässen in die Lücken, hebelten beide Angriffsreihen die jeweils gegnerische Defensive aus. Die Bayern gingen zwar umgehend in Führung und untermauerten so ihre Entschlossenheit, in eigener Halle Deutscher Meister werden zu wollen - doch die Albatrosse ergaben sich in keiner Weise ihrem Schicksal. Nach acht Minuten übernahmen die Hauptstädter durch einen Dreier von Power Forward Tim Schneider erstmals die Führung (15:17) und bauten diese bis zur ersten Viertelpause sogar auf sieben Punkte aus (15:22).

Alba beeindruckt, wackelt und fängt sich wieder

Es machte auch im zweiten Viertel den Eindruck, als spielten die Albatrosse gelöst. Nach zwei Niederlagen am Stück trauten wohl nur noch die größten Optimisten den Berlinern ein Comeback in der Serie zu. Ohne den ganz großen Druck spielten sich die Gäste kurzzeitig in einen Rausch. Nach einem 16:0-Lauf betrug die höchste Führung zwischenzeitlich 13 Punkte. Doch wie so häufig, wenn es gegen die Münchner geht, nutzte Alba große Möglichkeiten nicht konsequent genug aus. Anstatt noch weiter weg zu ziehen, kam der amtierende Meister aus Bayern wieder heran. Doch die Hauptstädter schüttelten sich kurz und hatten die passende Antwort. Sie zwangen den Favoriten zu Fehlern und belohnten sich zur Halbzeitpause mit einer 14-Punkte-Führung.



Bayern mit Wut, Alba bricht ein

Es war zu erwarten, dass die Gastgeber mit Wut im Bauch aus den Katakomben kommen würden. Die Bayern fegten zu Beginn der zweiten Hälfte über ihren Gegner hinweg. Innerhalb weniger Minuten halbierten sie die Berliner Führung. Es bahnte sich Schlimmes für Alba an. Doch in diesem Spiel sollte zunächst anders kommen. Alba wankte zwar - aber fiel nicht. Und das lag auch daran, dass Spielmacher Peyton Siva wichtige Punkte zum richtigen Zeitpunkt erzielte und den Rhythmus des Titelverteidigers störte. Im letzten Viertel, in das Alba mit elf Punkten Vorsprung gegangen war, kamen die Gastgeber noch einmal auf. Und es wurde dramatisch. Knapp zwei Minuten vor Schluss gingen die Bayern sogar in Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch - der nur über die Verlängerung entschieden werden konnte. Bei Alba flatterten die Nerven, und das nutzten die Titelverteidiger schließlich aus. Alba Berlin muss sich mit der zweiten Vizemeisterschaft in Folge begnügen.

