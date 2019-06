Wieder ein verlorenes Finale, wieder kein Titel. Auch das dritte Endspiel in dieser Saison konnte Alba Berlin nicht für sich entscheiden. Trotzdem begeisterten die Albatrosse in dieser Spielzeit nicht nur die eigenen Fans, kommentiert Andreas Witte .

"Sweep" sagen die Basketballer, wenn es einer Mannschaft in einer Playoff-Serie gelingt, den Gegner ohne Niederlage zu eliminieren, ihn einfach wegzuwischen. Das hat Bayern gegen Alba geschafft. Was wie eine total glatte Nummer aussieht, war in Wirklichkeit eine ganz enge Kiste. Die Berliner spielten nicht nur auf Augenhöhe, sie waren phasenweise in allen drei verlorenen Finals die bessere Mannschaft. Sie führten in jeder Partie zweistellig, brachten aber keine über die Ziellinie.

Warum? Weil der jüngsten Mannschaft der Liga gegen abgebrühte Münchener in entscheidenden Phasen die Konstanz fehlte. Ja - in der ersten Partie gab es falsche Schiedsrichter-Pfiffe gegen die Albatrosse, aber in erster Linie brachten sie sich in allen Spielen durch viele eigene Ballverluste und vergebene Freiwürfe selbst um den verdienten Lohn der Mühe.